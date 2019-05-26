Önkibar'a saldırıyla ilgili 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gazeteci Sabahattin Önkibar'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.