Öldürülen teröristler 4 saldırının faili çıktı

Saldırı hazırlığındayken güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, 2 vatandaş ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlendi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin "Serhildan-Erdal" kod adlı Bilal Şimşek ile "Numan-Rubar" kod adlı Metin Ünalmış olduğu bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen silah, şarjör ve polise açılan ateşten geriye kalan boş kovanların önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarında detaylı analize tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Kapsamlı inceleme sonucunda 'Serhildan-Erdal' kod isimli Bilal Şimşek'in yanında ele geçirilen KGU 545 ibareli Glock marka silahın, 20 Mart 2017'de Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak Devrim Market önünde Ömer Altay isimli vatandaşın, 28 Temmuz 2017'de Karşıyaka Mahallesi Karlıova 1. Sokak üzerinde Taner Özgel isimli vatandaşın, 13 Mart'ta Şabaniye Mahallesi Melen 2. Sokak'taki evinin önünde Metin Ertaş isimli güvenlik korucusunun ve 16 Mart'ta Hacıbekir Mahallesi Veysel Karani Sokak'taki bir market içerisinde Fuat Kılağus isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarında kullanıldığı tespit edildi."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz'da Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ve özel hareket şube müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen terör operasyonu, 2 bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirilmesiyle başarıyla sonlandırılırken, 4 masum vatandaşımızın kanları da yerde kalmamış oldu. Öte yandan çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerimizce gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramalarda 2 glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 lira ele geçirildi."