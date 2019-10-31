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Oktay'dan Katar Başbakanı Al Sani onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani onuruna akşam yemeği verdi

Mümin Altaş   | 31.10.2019
Oktay'dan Katar Başbakanı Al Sani onuruna yemek Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Katar Dostluk Grubu Başkanı Vahit Kiler, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari, Katar Maliye Bakanı Ali Shareef Al-Emadi, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al-Muraikhi, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek El Şafi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat katıldı.

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