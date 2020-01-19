Okmeydanı'nda metrobüs kazası
Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.
İstanbul
İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, metrobüs şoförü tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yolculardan yaralanan olmazken, kazaya karışan iki metrobüs aracı çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.