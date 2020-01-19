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Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.

Gökhan Yılmaz   | 19.01.2020
Okmeydanı'nda metrobüs kazası Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/ AA

İstanbul

İstanbul'da Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüs aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edilirken, metrobüs şoförü tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yolculardan yaralanan olmazken, kazaya karışan iki metrobüs aracı çekici yardımıyla duraktan kaldırıldı.


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