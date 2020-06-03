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OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel TSK'dan ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla 4562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Sarp Özer   | 03.06.2020
OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel TSK'dan ihraç edildi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çeşitli önlemler almaya devam ederken diğer yandan her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda süren çalışmalarda, FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel inceleniyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen personel sayısı 4 bin 562 oldu. Söz konusu ihraç işlemlerinin 3 bin 554'ü geçen sene, 1003'ü ise bu yıl gerçekleşti. 

Söz konusu süre içinde 531 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Süreci kararlılıkla ve hassasiyetle takip ettiği öğrenilen Bakan Akar'ın, önüne gelen dosyalarla ilgili hemen işlem yaptığı, bu konuda bekleyen bir dosyanın bulunmadığı öğrenildi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin açıklamasında, "Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'den 19 bin 583 personelin ihraç edildiği, 4 bin 156 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilmişti.

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