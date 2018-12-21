Off-road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı

Düzce'de off-road tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanlarını düşünerek araçlarına yükledikleri yiyecekleri doğaya bıraktı.

Fotoğraf: AA/İsa Keleş

DÜZCE

Düzce kent merkezinde toplanan Düzce Turkuaz Offroad Kulübüne üyeleri araçlarına aldıkları sakatatlarla konvoy halinde Beyköy beldesi üzerinden Derdin köyü, Kuşyuva Yaylası, Kapanca Yaylası ve Sakarca Yaylası'na gitti.

Yaklaşık 50 santimetrelik kara saplanan arazi araçları yine diğer arazi araçlarında bulunan vinçlerle battıkları yerden çıkarıldı. Off-road ekibi daha sonra getirdikleri yiyecekleri doğal yaşama bıraktı.

Düzce Turkuaz Offroad Kulübü Başkanı Yakup Şahin, "Bugünkü etkinliğimizde yaban hayatta beslenmekte güçlük çeken hayvanları koruma adına yemleme çalışması yapıyoruz.

Düzce'de off-road üyelerimizle beraber donanımlı araçlarımızla beraber doğada zor ulaşılabilir noktalara sakatat tarzında yemler bıraktık. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz kış boyu süresince devam edecektir." dedi.

Muhabir: İsa Keleş