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Nuri Pakdil vefat etti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eda Özdener   | 18.10.2019
Nuri Pakdil vefat etti Nuri Pakdil, 27 Mart 2015'te Kubbet-üs-Sahra önünde fotoğraf çektirmişti.

Ankara

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Pakdil, 29 Mart 2015'te Filistin Lideri Arafat'ın kabrini ziyaret etti. (Arşiv) ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören Pakdil, 85 yaşında hayatını kaybetti. 

Pakdil'in cenazesi, yarın Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

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