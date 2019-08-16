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Norveç prensesi Louise Bodrum'da

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih etti.

Ali Ballı   | 16.08.2019
Norveç prensesi Louise Bodrum'da

Muğla

Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih etti.

Louise, konakladığı otelin sahilinde görüntülendi. Yanında iki arkadaşıyla güneşlenen Louise'nin keyifli tavırları dikkati çekti.

Prenses Martha Louise, daha sonra otelin sahilinde bir süre yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Louise'nin ilçeye evlilik hazırlığında olduğu Shaman Durek ile geldiği öğrenildi.

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