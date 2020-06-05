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Niğde'de devlet desteğiyle sera kuran çiftçi örnek oldu

Niğde'de bir çiftçi, devlet desteğiyle kurduğu serayla bölge halkına örnek oluyor.

Abdullah Özkul   | 05.06.2020
Niğde'de devlet desteğiyle sera kuran çiftçi örnek oldu Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

Niğde

Çiftçi Ayhan Gedik, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde 150 bin lirası hibe olmak üzere 300 bin liraya kurduğu 5 dönüm serada, organik domates, biber, salatalık, fasulye üreterek, bölge halkına rol model oluyor.

Gedik, gazetecilere yaptığı açılamada, serada devlet desteğiyle üretime başladıklarını söyledi.

Yerli tohumdan orijinal fideler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Gedik, şunları kaydetti:

"Serayla Niğde'de Alsancak domatesinin yetişebildiğini gösterdik. 12 ay üretim yapabilmenin önünü açmaya çalışıyoruz. Bunu da yüzde 50 başardık. Bundan sonra bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kış mevsiminde Akdeniz bölgesine bağlı olduğumuz için burada yeni bir sektörün önünü açmaya çalışıyoruz. Domatesimiz, biberimiz yetişti. Manavlarımıza dağıttık, halkımız çok beğendi, çünkü hem organik hem lezzetli."

Serayı gezen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da seranın Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteğiyle faaliyete geçtiğini aktardı.

Serada, domates, biber, fasulye gibi ürünlerin yetiştirildiğini anlatan Baş, "Niğde, tarımda bir markalaşma yolunda ilerliyor. Potansiyeli çok yüksek, farklı avantajları var. Yerinde üretim, yerinde işleme, yerinde pazarlama zincirini oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük oranda başardık. Bundan sonraki süreçte tarımda sayılı illerden biri haline gelecek. Seracılık ilimizde gelişiyor, eksikliğini hissettiğimiz bir alandı. Seracılığı geliştirme aşamasına girdik. Üreticilerimizden kabul gördü." dedi.

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