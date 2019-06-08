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Niğde'de dağcıyı kurtarma çalışmalarında bir asker şehit oldu

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda ayağı kırılarak mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışması sırasında bir astsubay şehit oldu.

Abdullah Özkul   | 08.06.2019
Niğde'de dağcıyı kurtarma çalışmalarında bir asker şehit oldu

Niğde

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken ayağı kırılması sonucu mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında bir asker şehit oldu.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkisinde 7 kişilik dağcı grubunda yer alan ve ayağı kırılan bir dağcının mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiği belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Konya'dan kalkan helikopterli ekibin ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları esnasında, Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), ipten kayarak yüksekten düşmesi sonucu yaralanmıştır. Olay yerinden helikopterle alınarak tedavi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hava Teknik Astsubay Uğur Görkem Harmankaya, tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz."

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