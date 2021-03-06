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Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor

"Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin sonuncusu, Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak biliniyor.

Barış Gündoğan   | 06.03.2021
Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor

Ankara

Nevruz Bayramı'nın habercisi olan son cemre bugün toprağa düşecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.

Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.


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Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor

Nevruz'un habercisi son cemre bugün toprağa düşüyor