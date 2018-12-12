Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

Fotoğraf: AA/Kemal Karagöz

ADIYAMAN

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykelleri görmek üzere Nemrut Dağı'na çıkmak için kente gelen turistlere bölgedeki sis ve tipi nedeniyle izin verilmiyor.

Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı yoğun sisten dolayı görünmüyor.

Dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşu ve batışını izlemek için kente gelen ziyaretçiler, kötü hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na yaklaşık 3 kilometre kala geri dönmek zorunda kaldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın 11 ayında 130 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini belirterek, şu an dağa ulaşımın sağlanamadığını, bu nedenle bugünden itibaren turizm sezonunu kapattıklarını bildirdi.

Ekinci, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Kemal Karagöz