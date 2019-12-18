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Necip Hablemitoğlu mezarı başında anıldı

Evinin önünde 17 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hablemitoğlu için düzenlenen törende eşi Şengül Hablemitoğlu, mezarın başına Türk bayrağı astı.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.12.2019
Necip Hablemitoğlu mezarı başında anıldı

Ankara

Ankara'da 17 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende Şengül Hablemitoğlu, eşinin kabrinin başına Türk bayrağı astıktan sonra karanfil bıraktı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şengül Hablemitoğlu, yalnız olmadıklarını belirterek, "Bu kaderi ve sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var. Lütfen artık kimse ölmesin, yaşadığımız topraklarda bu ölümlerin geride bıraktıkları olarak bu anmaları böyle yapmayalım." diye konuştu.

Hablemitoğlu, bu travmatik ölümlerle anmalar yapmak istemediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Bunca insanın ölümüne göz yuman, bunca insanı öldürme hakkını kendinde bulan insanların artık durdurulmasını istiyoruz çünkü bugün geldiğimiz noktada bu süreç 3 yıllık bir süreçtir, öncesi yok. Görülmüştür ki devletin karanlık bazı insanları bir şeyler yapıyorlar bir yerlerde. Biz de onların verdikleri kararların bedellerini ödüyoruz."

Anmaya Hablemitoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

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