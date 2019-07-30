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NATO boru hattında hırsızlık girişimi

NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Mesut Karaduman   | 30.07.2019
NATO boru hattında hırsızlık girişimi

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nusratfakı Mahallesi'ndeki akaryakıt boru hattında bazı kişilerin keşif yaptığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve asayiş ekipleri bölgeye kazı için gelecek kişileri beklemeye başladı.

Ekipler bölgeye gelip kazı yapan Veysel A. (29) ve Erdinç K'yı (29) yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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