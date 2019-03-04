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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
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Türkiye

Muz konteynerinde 185 kilogram kokain ele geçirildi

Ekvator'dan yurda gönderilen muz yüklü konteyner içerisinde 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Hüseyin Bağış  | 04.03.2019
Muz konteynerinde 185 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul

Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden yurda yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı uzun süreli teknik ve fiziki çalışma sonucu Ekvator'dan muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Polis, 21 Şubat'ta Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na baskın düzenledi. Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Polisin uyuşturucuları gönderen ve teslim alacak olan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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