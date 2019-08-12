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Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı." denildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.08.2019
Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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