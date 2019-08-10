Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada Halkların Demokratik Partisi İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Muş
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, eş başkan Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.