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Türkiye

Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Fırat Taşdemir   | 07.09.2020
Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.

4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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