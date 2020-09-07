Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Ankara
Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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