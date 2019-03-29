Murat Kekilli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Adana
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kekilli'nin cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.
Kekilli'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli'ye törene katılanlar başsağlığı dileğinde bulundu.
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