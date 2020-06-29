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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 29.06.2020
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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