Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,922.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkır   | 12.09.2019
Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Turgay Kırış idaresindeki 48 BB 34 27 plakalı yolcu minibüsü, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta, Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Muğla'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı başlıyor

Emsal ürüne 'fiyat farkı'na mahkemeden iade kararı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
Havuzlu villasını 85 köpeğe açtı

Havuzlu villasını 85 köpeğe açtı
Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi

Sert esen 'sam yeli' çam balı hasadını geciktirdi