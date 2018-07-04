Muğla'da yerli ve yabancı turist akını

Fotoğraf: AA/Ali Ballı

MUĞLA

Muğla'nın ilçelerinde, sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistler sahil kenarları ve parklara akın etti.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu. Muğla ve yakın illerden gelen çok sayıda yerli turist, Akyaka sahilinde denize girmenin keyfini yaşadı. Bazıları, parklarda vakit geçirdi.

Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de turistler, plajlarda güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.

Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk yaşandı. Plajda güneşlenenlerin yanı sıra denize giren turistlerden bazıları, su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet ski yapmayı tercih etti.

Bodrum Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahşi sahilinde yerli ve yabancı turistler sıcak havada denize girerek serinledi.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı, Kumburnu Plajı ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda tatilciler denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlendi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Almanya'dan ailesiyle ilçeye tatile gelen Hulusi Demir, aşırı sıcak nedeniyle kaldığı otelden çıktığını, serinlemek için denize girdiğini anlattı.

Muhabir: Durmuş Genç,Ali Rıza Akkır,Sabri Kesen,Ali Ballı