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Muğla'da orman yangını

Fesleğen Yaylası mevkisinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Durmuş Genç   | 05.08.2019
Muğla'da orman yangını

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Karacahisar Mahallesi Fesleğen Yaylası mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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