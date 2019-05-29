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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı.

Durmuş Genç   | 29.05.2019
Muğla'da orman yangını

Muğla

Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz, 100 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.


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