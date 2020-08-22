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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı   | 22.08.2020
Muğla'da orman yangını

Muğla

Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, iki dozer ve orman işçilerince söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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