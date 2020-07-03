Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı.
Muğla
Bozburun Mahallesi açıklarında karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.
Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, 17 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.