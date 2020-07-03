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Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı.

Sabri Kesen   | 03.07.2020
Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı

Muğla

Bozburun Mahallesi açıklarında karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, 17 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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