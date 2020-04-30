Euro
7.60
Dolar
6.98
BIST 100
101,488.30
Altın
1,713.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cemil Murat Budak   | 30.04.2020
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.09'da Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Ula ilçesi ile yakın ilçelerde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla kentte herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya Üniversitesi Hastanesinde 'immün plazma' bağış havuzu oluşturuldu
Tacikistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bini aştı
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 230 bini aştı

Benzer haberler

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'da Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı

İzolasyon sürecinde kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar

İzolasyon sürecinde kaldıkları okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar
Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Turizm merkezlerinde sessizlik hakim

Turizm merkezlerinde sessizlik hakim