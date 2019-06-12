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MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Barış Kılıç   | 12.06.2019
MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Akit TV'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bulunulan şikayete ilişkin soruşturma dosyasını, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada "yetkisizlik" kararı vererek, dosyanın, kanalın merkezinin bulunduğu yerde yetkili olan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştırdı.

Milli Savunma Bakanlığı iki gün önce, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözler" ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

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