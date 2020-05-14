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MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını, hesabının sorulacağını bildirdi.

Sefa Şahin   | 14.05.2020
MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını, hesabının sorulacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

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