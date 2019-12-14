MSB'den 'sınır nöbeti' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "Eller tetikte, gözler ufukta" başlığı ile sınır nöbeti tutan askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Eller tetikte, gözler ufukta...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2019
Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için al sancağımızın 🇹🇷 dalgalandığı her yerde 7 gün 24 saat boyunca vatan nöbetine devam ediyor. pic.twitter.com/RKzsQguO3j
Fotoğraflarda, sınırda bulunan güvenlik duvarı üzerindeki Atatürk portresi ile Türk bayrakları da dikkati çekti.
Kısa sürede yüzlerce beğeni alan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.