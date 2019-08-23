MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2019
🇹🇷#MustafaKemalAtatürk🇹🇷#SakaryaMeydanMuharebesi🇹🇷 pic.twitter.com/zEb0GN3J8I
Bakanlığın Twitter hesabındaki video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözü eşliğinde paylaşıldı.
Videoda, muharebenin 1921 yılında yaklaşık 100 kilometrelik cephede başladığı ve milletçe bir seferberlik gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Muharebe sırasında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz." şeklindeki tarihi emrini verdiği ve 22 gün 22 gece süren savaşın Türk'ün zaferi ile sonuçlandığı vurgulandı.
Video, "Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." mesajıyla son buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.