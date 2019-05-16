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MSB'den 'Milli Mücadeleye Adım Adım' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadeleye Adım Adım" temasıyla hazırlanan ve 4 gün boyunca ayrı ayrı yayımlanacak görüntülerden ilkini paylaştı.

Ferdi Türkten   | 16.05.2019
MSB'den 'Milli Mücadeleye Adım Adım' paylaşımı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan ve Mustafa Kemal Paşa'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a gidişini konu alan video, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." sözleriyle başlıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarına da yer verilen videoda, görüntüler eşliğinde şu ifadeler paylaşılıyor:

"Geldikleri gibi giderler. Asırlarca Türk milletine başkentlik yapan İstanbul, İtilaf devletleri tarafından işgal edildi. 2 bin yıllık Türk Ordusu dağıtılıyor, İstanbul Şişli'deki bir evde bir grup vatansever, ne yapılması gerektiğini tartışıyordu.

Ya İstiklal ya ölüm. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, Anadolu'ya çıkarak, İstiklal Mücadelesi'ni başlatacak, vatan ve millet sevgisini ulusal güce dönüştürerek yedi düveli dize getirecek.

16 Mayıs 1919 günü 9'uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ile yakın silah arkadaşları, Kız Kulesi açıklarından bindikleri Bandırma Vapuru ile Marmara'nın nazlı sularından Karadeniz'in hırçın dalgalarına açılarak yola çıktılar."

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