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Türkiye

MSB'den 'mavi vatan' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Sarp Özer   | 22.03.2019
MSB'den 'mavi vatan' açıklaması

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dünkü konuşmasındaki mavi vatana ilişkin ifadeleri hatırlatıldı.

Akar'ın "462 bin kilometrekarelik mavi vatanda güvenlik ve huzuru sağlamadaki sorumluluğu ifade ettiği" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar’ın mavi vatanımızla ilgili bu açıklamalarının, bazı basın-yayın organlarınca aslına uygun şekilde kullanılmadığı görülmüştür. Türkiye; Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu her zaman ifade etmekle birlikte, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunmasında da azimli ve kararlıdır."

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