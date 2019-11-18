MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama
Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
“Bayrak bir milletin onurudur.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2019
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfTUGL6x5Q
"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.