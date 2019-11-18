Euro
6.33
Dolar
5.73
BIST 100
107,016.20
Altın
1,466.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Merve Yıldızalp   | 18.11.2019
MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

Türk-Rus ortak kara devriyesi provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye, KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimini kınadı

Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Rasulayn'da hayat normale dönüyor
'Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı'

'Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı'
MSB: 988 EYP, 442 mayın etkisiz hale getirildi

MSB: 988 EYP, 442 mayın etkisiz hale getirildi