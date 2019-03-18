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MSB'den Çanakkale Zaferi videosu

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolasıyla video hazırlandı.

Duygu Yener   | 18.03.2019
MSB'den Çanakkale Zaferi videosu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı görüntüleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarının yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda Çanakkale Savaşı'nda çekilen görüntüler, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarının yanı sıra Türk askerinin katıldığı farklı zamanlardaki operasyonlardan görüntülere yer verildi.

Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan şanlı Türk ordusunun askeri. Ben, Mehmetoğlu Mehmet. Çanakkale'de, daha 15'inde bir kınalı kuzu. Dumlupınar'da 26'sında bir cengaver. Kore'de, Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de nice destanlar yazan. Ben, gökten ölüm yağarken gücümü damarlarındaki asil kandan alarak namerdin karşısında dimdik duran. Ben, zulme baş eğmeyen yiğit. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye cenk meydanına koşanım. Ben, bayrağına aşık. Ben, Allah'a kurban olanım. Buralarda aramayın beni. Ne azapta, ne nardayım. Ölümsüz şerbetini içtim ben. Bundan gayrı, bakmaya doyamadığınız mavi göklerin binbir tonundayım.

Seher vakti, esen meltemin kırlara bıraktığı o eşsiz çiy tanesinin sırrındayım. Gözlerinizi kapatıp dinleyin. Usulca fısıldayan yağmur damlalarının sesindeyim. Ben, Mehmetoğlu Mehmet, vatanımın semalarında onurla dalgalanan bayrağımın ayı, yıldızıyım. Bu toprağı vatan yapan binlerce şehitten sadece biriyim."

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