MSB'den 'Babalar Günü' videosu
Milli Savunma Bakanlığı, görevi başındaki askerlerin yer aldığı bir video ile Babalar Günü'nü kutladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.
MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.
Başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.https://t.co/QF6EK7s3o0#MSB #TSK #BabalarGünü pic.twitter.com/BvfFA3YNXj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Haziran 2019
Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.