Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB'den 'Babalar Günü' videosu

Milli Savunma Bakanlığı, görevi başındaki askerlerin yer aldığı bir video ile Babalar Günü'nü kutladı.

Barış Gündoğan   | 15.06.2019
MSB'den 'Babalar Günü' videosu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı. 

Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Otizmli oğlu her sabah 'Baba' diye uyanıyor

Otizmli oğlu her sabah 'Baba' diye uyanıyor

'En havalı' Babalar Günü kutlaması

Babaların hediyeleri internetten gelecek

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
KADEM'den Babalar Günü'ne özel video

KADEM'den Babalar Günü'ne özel video
Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 48 terörist etkisiz hale getirildi