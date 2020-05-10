MSB'den Anneler Günü'ne özel video
Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB)sosyal medya hesaplarından "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla video paylaşıldı.
Videoda, görevde olan ya da görevden dönen kadın askeri personelin çocukları tarafından Anneler Günü'nün kutlamasına yer verildi.
Video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.