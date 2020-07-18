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MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 18.07.2020
MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın bir alçak tuzağının daha komandoların dikkati sayesinde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı el yapımı patlayıcıyı belirleyerek imha ettiği kaydedildi.

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