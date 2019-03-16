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Türkiye

MSB ve AA'dan 'Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'

Milli Savunma Bakanlığı ve Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan fotoğraflar yer alıyor.

Esin Işık   | 16.03.2019
MSB ve AA'dan 'Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, "Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi", vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılan sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından, bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraf yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı ve Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarından oluşan sergi, 18 Mart Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

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