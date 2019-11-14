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MSB Suriye'de Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı.

Merve Yıldızalp   | 14.11.2019
MSB Suriye'de Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."

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