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MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

İsmet Karakaş   | 29.12.2020
MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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