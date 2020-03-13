Euro
7.00
Dolar
6.26
BIST 100
95,692.44
Altın
1,585.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bestami Buluş için tören düzenleniyor
logo
Türkiye

MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.03.2020
MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde devam ettii:

"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."

FETÖ ile mücadele

MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor." denildi.

Koronavirüs tedbirleri

MSB'nin yaptığı açıklamada "Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İdlib

Ayrıca güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre "(İdlib) Gözlem noktalarımız görevlerine devam ediyor. Buralardan ağır silahların çekilmesi söz konusu değil." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe karşılaşması öncesi Konya Stadyumu dezenfekte edildi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur

Benzer haberler

'Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir'

'Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir'

Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi

'Koronavirüse karşı askerlerimiz belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak'

Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı

Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı
MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu