MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi
Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.
Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn’da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vt0eWprIHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019
Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.