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MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit edildi.

Merve Yıldızalp   | 25.11.2019
MSB: Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, askerler tarafından Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin bulunduğu belirtildi.

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