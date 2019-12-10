MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/UE41OasZrI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2019
Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi
Yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.
Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.
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Kahraman Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facia daha engellendi. Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda PKK/YPG’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi. https://t.co/Lk7wokQ0En pic.twitter.com/H8uDJ77Ufn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2019