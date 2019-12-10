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MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Sefa Şahin/Muhammed Boztepe   | 10.12.2019
MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

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