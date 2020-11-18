Euro
9.15
Dolar
7.71
BIST 100
1,294.72
Altın
1,870.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.11.2020
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın (27) merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Yetkililerce baba Mustafa ve anne Fehime Kılıç'a acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, ağabeyini son olarak birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü belirterek, şehit haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bekar olan şehit Kılıç'ın 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 757 bini geçti
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Irak sınır hattında şehit olan uzman çavuş Osmaniye'de defnedildi

Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

Irak sınır hattında şehit olan asker için tören düzenlendi

Irak sınır hattında şehit olan asker için tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit asker için başsağlığı diledi
Arkadaşları şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü anlattı

Arkadaşları şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü anlattı