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MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, P-72 uçaklarının kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 24.10.2020
MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Hava Filosu'nun denizlerdeki etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında kabul test uçuşlarına devam ediliyor." ifadesine yer verildi.

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