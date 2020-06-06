MSB mültecilerin kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı
MSB, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen sığınmacıların kurtarılma anına ilişkin İHA görüntülerini paylaştı.
Ankara
Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır. pic.twitter.com/9uIrmpWY9k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 100 mültecinin kurtarılma anı yer alıyor.
Paylaşımda, "Yunan Sahil Güvenlik’i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.