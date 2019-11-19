MSB: Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Tel Abyad'daki yol kontrollerinin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Yol kontrolleri sırasında bir Suriyelinin yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Tel Abyad’da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: “ Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz” diyerek teşekkür etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/j2KskcjfEj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2019
Görüntülerdeki Suriyeli, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapmıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık, çok çalışmak istiyorduk, ille de YPG'ye gel diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı 'zorla YPG'ye gel' diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.