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MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor

MSB'den yapılan açıklamada, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiği bilgisi paylaşıldı.

Orhan Onur Gemici   | 09.02.2021
MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim, görevli personel tarafından "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde veriliyor.

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