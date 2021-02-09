MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor
MSB'den yapılan açıklamada, Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiği bilgisi paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Terörle Mücadele Temel Eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim, görevli personel tarafından "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.