MSB: Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK'lı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi yer aldı.
Irak kuzeyi Kandil’de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/T18LO3zg8X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
Hakurk bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu uçaksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.